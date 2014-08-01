中国金融：北京棚户区改造有望获国开行1,500亿预授信--报载

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透上海8月1日 - 中国证券报周五报导，北京市推动建立棚户区融资统贷平台，与国家开发银行 北京分行创新“预授信+核准”模式，预期可新增棚户区500亿元人民币预授信融资额度，利率为央行同期基准利率下浮10%左右。
报导指出，未来根据具体情况，国开行北京分行可再给予1,000亿元预授信额度。
今年北京市棚改项目共191个，按照计划，本年度应全部完成30个项目，部分完成41个项目，计划完成投资额250亿元。
报导还表示，北京市拟选取棚户区改造、交通、供水、燃气等项目进行市政债试点。此外，北京铁矿石交易中心和北京邮票交易中心已获批成立，中国水权交易所、北京种业交易中心等要素市场正在加紧筹建。 北京市金融局副局长柯永果表示，北京市股权融资和债券融资并举，多渠道融资支持重大项目建设。在债券融资方面，北京市金融局会同中国人民银行营业管理部召开市政债试点暨项目收益权票据工作会，将选取规模较大、收益较稳定、长期合同关系较明确的项目如棚户区改造、交通、供水、燃气等进行试点，实现在银行间市场公开发行。
他说，在股权融资方面，将积极推动首都金融服务商会牵头成立首都建设引导基金，规模为100亿元，拟通过市场化运作带动社会资金1,000亿元用于北京市各类重点项目的建设。
去年6月，中国国务院再次专门提出棚户区改造，并要求引导金融机构加大对棚户区改造的信贷支持。当年9月底，国开行就已经获得了财政部特批的1,000亿元人民币额度软贷款，专项用于支持棚户区改造。近期国内有媒体报导，国开行获得央行1万亿元抵押补充贷款（PSL），用于棚改专项贷款。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5