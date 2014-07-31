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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 07:45 BJT

标题新闻：澳洲7月制造业PMI升1.7点至50.7点，显示制造业八个月来首次出现扩张--AIG

AIG: 澳洲工业集团(Australian Industry Group)

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