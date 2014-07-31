《中国报摘》--中国证券报8月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地工作会议，研究推进东北发展的相关工作，试点设立民营银行，支持在国企改革方面先行先试，抓紧解决历史遗留问题，推动资源型城市转型。
* 其他:
--记者从北京市金融局获悉，北京市积极推动建立棚户区融资统贷平台，与国家开发银行北京分行创新“预授信+核准”模式，预期可新增棚户区500亿元人民币预授信融资额度，利率为央行同期基准利率下浮10%左右；未来根据情况，国开行可再给予1,000亿元预授信额度。
--中国银行业协会建议，加快推进互联网和移动支付安全规范，尽快研究制定互联网金融领域规章制度，加强对第三方支付机构的监督管理。
--记者获悉，《水污染防治行动计划》将把节水优先放在首要位置。行动计划将建立一套考核评价体制，并将节水作为约束性目标，纳入到对各级政府的考核之中，并酝酿对高耗水产品开征消费税。目前行动计划正在进一步修改完善之中，并有望近期出台。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。