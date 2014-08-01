《香港报摘》--经济日报8月1日

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
* 头版头条：
--尽管政府辣招未撤，但香港楼市持续反弹，长实 副主席李泽钜表示，“本港楼价未来还可以（OK），我反而较关注地价。”
* 其他：
--人民币上半年贬幅急速，加上企业存款减少，香港人民币存款于5、6月连跌两月。分析认为，7月人民币滙价累升近0.5%，有助该月存款回复增长。
--市场看好A股表现，对相关产品需求殷切，7月流入中资股ETF（交易所买卖基金）逾210亿港元。
--年初看淡香港楼价的恒隆地产 董事长陈启宗“转口风”，他称，楼市回复正常情况，并预料下半年楼市持续平稳的机会较大。（完）
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路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5