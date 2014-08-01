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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 08:02 BJT

《香港报摘》--经济日报8月1日

* 头版头条：

--尽管政府辣招未撤，但香港楼市持续反弹，长实 副主席李泽钜表示，“本港楼价未来还可以（OK），我反而较关注地价。”

* 其他：

--人民币上半年贬幅急速，加上企业存款减少，香港人民币存款于5、6月连跌两月。分析认为，7月人民币滙价累升近0.5%，有助该月存款回复增长。

--市场看好A股表现，对相关产品需求殷切，7月流入中资股ETF（交易所买卖基金）逾210亿港元。

--年初看淡香港楼价的恒隆地产 董事长陈启宗“转口风”，他称，楼市回复正常情况，并预料下半年楼市持续平稳的机会较大。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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