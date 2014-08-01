更新版 1-中国金融：全球大型资产管理机构设中国子公司有望成新趋势

(新增贝莱德的回应)

路透上海8月1日 - 中国上海工商行政管理局网站显示，已核准贝莱德投资咨询（上海）有限公司的企业名称注册，这是全球最大资产管理公司贝莱德 在中国的最新动作。业内人士指出，一些全球大型资产管理机构在中国设立子公司，或会令其他同行纷纷效仿，加大中国市场拓展力度，陆续成立从事投资咨询业务的中国子公司。

据贝莱德方面提供的资料，贝莱德去年10月完成收购私募基金及房地产投资顾问公司MGPA，通过该交易贝莱德获得了MGPA在上海的全资子公司。近期公司向上海工商局申请将该家子公司更名。

独立咨询机构泽奔咨询（Z-BEN)周四最新报告称，由原先的中国代表处，到中国子公司，将令贝莱德公司能够在内地更灵活和快捷地执行其大中国战略。而且贝莱德并非是个案，另外两家全球大型资产管理机构也成立了中国投资咨询子公司。

泽奔报告认为，这些机构的举动，意味着全球大型资产管理机构的中国战略已开始出现非常大的变化。在这些机构产生的标杆效应下，预计明年底前还有约20家全球型资产管理机构设立中国子公司。

相对于代表处，中国子公司的业务范围更广。目前外资代表处仅可开展研究及有限的管理职能。外资资产管理机构若要开展业务，还需要由境外销售代表来国内与客户详谈投资细节。而中国子公司可以独立签署商务合同、设立分支机构、直接雇用职员等。

更有意义的是，此前海外资产管理机构必须通过合资公司的形式进入中国市场，开展零售和机构业务。而成立中国子公司，海外资产管理机构将有机会直接在中国开拓其机构客户和高净值客户。