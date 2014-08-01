《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月1日

*工商时报：

--半导体股第三季营运展望低于预期、金管会严管外资报告，引发外资昨日在现期货大做空，不但现货卖超104亿台币，更在台指期做空10,029口，冲击台股重挫131点，创下6月30日以来新低。

--房市反转迹象明显，2014年第二季国泰房地产指数昨日出炉，德明财经科技大学副教授花敬群表示，在政策干扰、不动产税制改革、年底选举等因素影响下，第二季全台六区房市进入盘整反转格局，由上季的南热北冷，转为双北、南高四都同步价格下跌，此为金融海啸之后首见的反转讯号。

--国际保险业务(OIU)条例本周已举行公听会，确定未来客户是境外个人、境外法人、大陆民众及持有外国护照者，比照国际金融业务分行(OBU)等享有相关税负优惠，最重要的是主要商品是外币保单，将以“负面表列”精神，尽可能自由化及创新，让保险公司对此跃跃欲试。

--全体国际金融业务分行(OBU)总资产首见衰退。中央银行昨日公布6月国际金融业务分行概况，虽然本地银资产续创新高，但外商银却连续两个月缩水达12亿美元，带动全体OBU资产首次衰退。外汇局行务委员龚新光强调，减少幅度只有约0.1%并不大，但因为外商银资产已连两个月缩水，会去了解状况。

*经济日报：

--立法院联席委员会预计下周审查自由经济示范区特别条例草案。民进党主席蔡英文昨日强调将“严格审查”。民进党昨也提出党团版修正案，对于行政院示范区规划多有限缩，但此举也让立法院审查、协商示范区条例，露出一线曙光。

--经济部智慧局公布第二季智财权统计指出，台湾人及外国人发明专利申请双双减少；受鸿海 大幅缩手专利布局影响，台湾人发明专利申请件数只剩4,435件，较去年同期衰退16.43%。

--财政部长张盛和表示，台北港海运快递专区近期将有三家业者递案申请，其中，东立物流可望拔得头筹，在明年1、2月启用通关。据了解，台北港将与福建厦门、平潭港对接，单趟航程约二、三小时，与空运相比毫不逊色，但是运费更省，可成为厂商关键利基。

--怡和创投暨中磊电子董事长王伯元目前担任玉山科技协会理事长，素有台湾创投界教父美誉。他认为，并购是企业成长的选项之一，可以先从小规模做起，未来也可借重私募基金的专业，协助台湾企业整并、转型升级。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。