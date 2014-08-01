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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 08:27 BJT

《全球汇市》美元在高位附近稍事歇息，关注美国就业报告

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3388 1.3388 +0.00 -2.60 1.3745

美元/日圆 102.81 102.79 +0.02 -2.36 105.30

欧元/日圆 137.63 137.62 +0.01 -4.91 144.73

美元/瑞郎 0.9086 0.9085 +0.01 +1.77 0.8928

英镑/美元 1.6881 1.6884 -0.02 +1.96 1.6556

美元/加元 1.0910 1.0904 +0.06 +2.73 1.0620

澳元/美元 0.9300 0.9295 +0.05 +4.34 0.8913

新西兰元/美元 0.8500 0.8496 +0.05 +3.58 0.8206

澳元/日圆 95.610 95.540 +0.07 +1.88 93.850

新西兰元/日圆 87.390 87.330 +0.07 +1.13 86.410

英镑/日圆 173.55 173.55 +0.00 -0.45 174.33

澳元/新西兰元 1.0933 1.0928 +0.05 +0.78 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 李爽/石冠兰/王兴亚；审校 张涛/于春红)
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