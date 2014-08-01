《全球汇市》美元在高位附近稍事歇息，关注美国就业报告

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3388 1.3388 +0.00 -2.60 1.3745
美元/日圆 102.81 102.79 +0.02 -2.36 105.30
欧元/日圆 137.63 137.62 +0.01 -4.91 144.73
美元/瑞郎 0.9086 0.9085 +0.01 +1.77 0.8928
英镑/美元 1.6881 1.6884 -0.02 +1.96 1.6556
美元/加元 1.0910 1.0904 +0.06 +2.73 1.0620
澳元/美元 0.9300 0.9295 +0.05 +4.34 0.8913
新西兰元/美元 0.8500 0.8496 +0.05 +3.58 0.8206
澳元/日圆 95.610 95.540 +0.07 +1.88 93.850
新西兰元/日圆 87.390 87.330 +0.07 +1.13 86.410
英镑/日圆 173.55 173.55 +0.00 -0.45 174.33
澳元/新西兰元 1.0933 1.0928 +0.05 +0.78 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李爽/石冠兰/王兴亚；审校 张涛/于春红)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5