《香港报摘》--信报8月1日

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
* 头版头条：
--受惠欧洲及亚洲3G电讯业务增长，和记黄埔 中期业绩亮丽。
* 其他：
--今年首六月香港贷款按年率计增长19.1%，银行界人士称，下半年贷款增速或未如上半年般强劲，因银行倾向于年初积极争取贷款，且为免触及金管局的警戎线，下半年或较为“拣择”，不排除会导致贷款利率上升的可能性。
--中信银行 旗下信银国际财资部于今年上半年的人民币相关收益按年增长近60%，主要受惠外汇交易、衍生工具及点心债等产品所带来的中间业务收益增长，预料下半年随着人民币汇率回升以及客户对冲需求增加，收益更胜上半年。
--顺风光电 首席执行官（CEO）兼执行董事王祥富因须集中时间处理私人事务而辞职，由公司主席张懿兼任CEO。
--北汽集团 透过全资附属公司海纳川香港投资公司购入协众国际 33.16%股权，北汽集团常务副总经理韩永贵称，入主协众目的是把双方的汽车空调系统业务整合成统一价值链，未来还将考虑多种资源整合方式。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5