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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 08:20 BJT

《香港报摘》--信报8月1日

* 头版头条：

--受惠欧洲及亚洲3G电讯业务增长，和记黄埔 中期业绩亮丽。

* 其他：

--今年首六月香港贷款按年率计增长19.1%，银行界人士称，下半年贷款增速或未如上半年般强劲，因银行倾向于年初积极争取贷款，且为免触及金管局的警戎线，下半年或较为“拣择”，不排除会导致贷款利率上升的可能性。

--中信银行 旗下信银国际财资部于今年上半年的人民币相关收益按年增长近60%，主要受惠外汇交易、衍生工具及点心债等产品所带来的中间业务收益增长，预料下半年随着人民币汇率回升以及客户对冲需求增加，收益更胜上半年。

--顺风光电 首席执行官（CEO）兼执行董事王祥富因须集中时间处理私人事务而辞职，由公司主席张懿兼任CEO。

--北汽集团 透过全资附属公司海纳川香港投资公司购入协众国际 33.16%股权，北汽集团常务副总经理韩永贵称，入主协众目的是把双方的汽车空调系统业务整合成统一价值链，未来还将考虑多种资源整合方式。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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