《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月1日

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透香港8月1日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7498港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低317.06点，或1.88%，报16,563.3点.因经济数据引发投资者担心美国 联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能较一些人预期的更早。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 176.670 -1.38 16841 13.692 -1.36 中国铝业 11.440 -2.22 53452 3.546 -0.94 中国移动 54.490 -1.20 295154 84.457 -1.68 中国人寿 44.360 0.11 63212 22.919 -1.85 中石油 129.070 -3.47 33084 10.003 -1.74 中石化 97.640 -1.09 81729 7.567 -1.73 汇丰控股 53.390 -1.57 1864842 82.752 -0.90 中电信 55.720 0.13 12619 4.318 -1.64 中国联通 17.370 -0.12 76003 13.461 -1.02 兖州煤业 8.100 -1.10 17886 6.277 -1.30 华能国际 44.310 -1.51 13791 8.585 -0.98 南方航空 16.650 0.06 5144 2.581 -2.25 东方航空 15.570 -0.13 4181 2.413 -2.30 中芯国际 4.550 -3.40 14276 0.705 -2.05（完）
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5