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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 08:17 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月1日

路透香港8月1日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7498港元      
 )
                                                                                           
 美股道琼工业指数      周四收低317.06点，或1.88%，报16,563.3点.因经济数据引发投资者担心美国
 联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能较一些人预期的更早。            
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       176.670   -1.38      16841            13.692      -1.36
 中国铝业                      11.440   -2.22      53452             3.546      -0.94
 中国移动                      54.490   -1.20     295154            84.457      -1.68
 中国人寿                      44.360    0.11      63212            22.919      -1.85
 中石油                       129.070   -3.47      33084            10.003      -1.74
 中石化                        97.640   -1.09      81729             7.567      -1.73
 汇丰控股                      53.390   -1.57    1864842            82.752      -0.90
 中电信                        55.720    0.13      12619             4.318      -1.64
 中国联通                      17.370   -0.12      76003            13.461      -1.02
 兖州煤业                       8.100   -1.10      17886             6.277      -1.30
 华能国际                      44.310   -1.51      13791             8.585      -0.98
 南方航空                      16.650    0.06       5144             2.581      -2.25
 东方航空                      15.570   -0.13       4181             2.413      -2.30
 中芯国际                       4.550   -3.40      14276             0.705      -2.05（完）
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