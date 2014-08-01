《焦点》印度坚持农产品储备要求，全球贸易便利化协议告吹

**没有印度的协议？**

外交人士表示，如果印度造成该协议流产，可能在技术上招致贸易争端，尽管目前没有哪个国家要威胁采取法律行动。外交官们可以利用夏季休息期间好好考虑各种选项，包括在没有印度参与的情况下继续推进。

一位参与讨论的消息人士称，技术细节仍须有待确定，但在一个“可靠的核心集团”，准备在9月开启关于这种协议的对话。

“原来只是私下的谈论，现在已在日内瓦变成比较热烈的讨论，我认为现在大量成员已得出了这个不愿意看到的结论，即这恐怕是唯一可行的方式。”

一位了解讨论情况的澳洲贸易官员表示，包括美国、欧盟、澳洲、日本、加拿大和挪威在内的一些国家周三下午开始在日内瓦谈论这一可能性。

贸易外交人士此前曾表示，他们不愿考虑把印度排除在外的选项，但贸易便利化的推进势头意味着这恐怕难以停步。

包括中国和巴西在内的许多国家都已告知WTO，他们为立即执行海关协议而计划采取的步骤。

其他国家已开始将这些规则引入国内法律系统，WTO也建立了资助机制加以协助。WTO总干事阿泽维多称，他担心尽管大型经济体有多种选项，但最穷国家可能被抛在后面。