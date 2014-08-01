《焦点》印度坚持农产品储备要求，全球贸易便利化协议告吹

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
**没有印度的协议？**
外交人士表示，如果印度造成该协议流产，可能在技术上招致贸易争端，尽管目前没有哪个国家要威胁采取法律行动。外交官们可以利用夏季休息期间好好考虑各种选项，包括在没有印度参与的情况下继续推进。
一位参与讨论的消息人士称，技术细节仍须有待确定，但在一个“可靠的核心集团”，准备在9月开启关于这种协议的对话。
“原来只是私下的谈论，现在已在日内瓦变成比较热烈的讨论，我认为现在大量成员已得出了这个不愿意看到的结论，即这恐怕是唯一可行的方式。”
一位了解讨论情况的澳洲贸易官员表示，包括美国、欧盟、澳洲、日本、加拿大和挪威在内的一些国家周三下午开始在日内瓦谈论这一可能性。
贸易外交人士此前曾表示，他们不愿考虑把印度排除在外的选项，但贸易便利化的推进势头意味着这恐怕难以停步。
包括中国和巴西在内的许多国家都已告知WTO，他们为立即执行海关协议而计划采取的步骤。
其他国家已开始将这些规则引入国内法律系统，WTO也建立了资助机制加以协助。WTO总干事阿泽维多称，他担心尽管大型经济体有多种选项，但最穷国家可能被抛在后面。
“如果该机制不能正常运行，那么最小国家将是最大输家，”他称，“这对于这些经济体来说将是不幸结果，因此对于我们所有人来说，也是悲剧结果。”(完) (编译 许娜/郑茵/石冠兰 审校 张涛)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五