中国环保：节水拟纳入政府考核，高耗水产品或开征消费税--报载

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透上海8月1日 - 中国证券报周五报导称，从有关渠道获悉，《水污染防治行动计划》有望于近期出台，为配合该计划，国家拟将节水作为约束性目标，纳入到对各级政府的考核之中，并酝酿对高耗水产品开征消费税。
报导指出，国家将建立配套的考核制度，从后年起，每年对省一级为单位的政府落实情况进行考核，考核结果将向社会公布，并将考核结果作为领导干部综合考核评价的重要依据。
此外，有关部门亦在研究对高耗水行业征收水资源税，上述措施或将在地下水超采严重地区先行先试，而对从事节水、再生水利用的企业给予税收减免优惠。
报导称，上述行动计划将把“节水优先”放在首要位置，工业节水方面，计划将推行等量或减量置换措施，即对水污染大省的制浆造纸、纺织印染、食品发酵、石油化工等行业的改扩建项目，要实行严格的产能等量或减量置换，并继续开展行业整治，这将为后续的排放权交易埋下伏笔。
农业节水方面，行动计划将鼓励大力推进农业节水灌溉等；城市节水方面，则规定使用年限超过50年的供水设施要限期完成更新改造，并将管网漏损率控制在国家标准以内。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 张喜良)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5