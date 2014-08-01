《焦点》中国股市急升至2013年12月以来高点，涨势能否持续不确定

经济学家认为，房价大幅回调是近期中国经济面临的最大威胁，而且对于中国今年能否实现7.5%的增长目标的疑问增加。

因此，许多地方政府开始松绑购房限制，分析师认为这在一定程度上帮助了股市复苏。

欲浏览亚洲股市表现对比情况，请点选：

link.reuters.com/qup52w

欲浏览香港与内地股市股价对比情况，请点选：

bit.ly/1tpQhmN

欲浏览中国与亚洲市盈率情况，请点选：

bit.ly/1oIlxun

**寻求改革红利**

中国推进改革的措施提高了人气，但尽管中国政府誓言让市场力量更自由地主导股市，但目前为止变化仅限于监管机制的微调与打击内幕交易等。

近期公布的沪港通项目可能产生更大影响。沪港通允许内地与香港交易所在配额机制下进行双向投资，分析师认为该举措有望带来重大变化。

里昂证券策略师Francis Cheung说，尽管沪港通产生的短期流动性可能使得涨势延续，但对于经济增长已经稳固的信心才是投资者最需要的。