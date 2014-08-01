《焦点》中国股市急升至2013年12月以来高点，涨势能否持续不确定

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
经济学家认为，房价大幅回调是近期中国经济面临的最大威胁，而且对于中国今年能否实现7.5%的增长目标的疑问增加。
因此，许多地方政府开始松绑购房限制，分析师认为这在一定程度上帮助了股市复苏。
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**寻求改革红利**
中国推进改革的措施提高了人气，但尽管中国政府誓言让市场力量更自由地主导股市，但目前为止变化仅限于监管机制的微调与打击内幕交易等。
近期公布的沪港通项目可能产生更大影响。沪港通允许内地与香港交易所在配额机制下进行双向投资，分析师认为该举措有望带来重大变化。
里昂证券策略师Francis Cheung说，尽管沪港通产生的短期流动性可能使得涨势延续，但对于经济增长已经稳固的信心才是投资者最需要的。
“最终，股市将重新取决于经济状况。”(完) (编译 王丽鑫/石冠兰 审校 张涛/屈桂娟)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5