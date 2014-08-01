国际油市：美国原油期货跌破98美元，周线可能创1月来最深跌幅

CVR Refining 表示，公司在堪萨斯州Coffeyville日产量11.5万桶的炼厂周二因汽油相关单位着火后，炼厂可能关闭至少四周。该炼厂是美国西德克萨斯中质油的主要消费者。

美国国务卿克里周五称，以色列与哈马斯就加沙冲突同意周五0500GMT起无条件停火72小时是“平静的机会”，双方有必要尽最大努力达成一致。

俄罗斯三大银行周四努力安抚客户和投资者，让他们相信这几家银行有必要的资源偿还债务。

美国第二季劳工成本创下逾五年半以来最大增幅，同时另一项就业市场趋势指标在上周降至八年低位，增强美国经济前景。 (完)

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