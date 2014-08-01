国际油市：美国原油期货跌破98美元，周线可能创1月来最深跌幅

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
CVR Refining 表示，公司在堪萨斯州Coffeyville日产量11.5万桶的炼厂周二因汽油相关单位着火后，炼厂可能关闭至少四周。该炼厂是美国西德克萨斯中质油的主要消费者。
美国国务卿克里周五称，以色列与哈马斯就加沙冲突同意周五0500GMT起无条件停火72小时是“平静的机会”，双方有必要尽最大努力达成一致。
俄罗斯三大银行周四努力安抚客户和投资者，让他们相信这几家银行有必要的资源偿还债务。
美国第二季劳工成本创下逾五年半以来最大增幅，同时另一项就业市场趋势指标在上周降至八年低位，增强美国经济前景。 (完)
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产油国官方售价英文原文 OSP/O (编译 王兴亚/于春红; 审校 孙茉莉)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)