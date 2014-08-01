中国电力：下半年用电量增速或达6.5%，建议尽快开工一批水电核电项目--中电联

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透北京8月1日 - 中国电力企业联合会周四发布报告称，预计下半年全社会用电需求增速稳中有升，增速将在6.5%左右；而针对水电、火电和核电完成投资同比继续负增长的情况，中电联还建议尽快核准开工一批大型水电、核电等重点电源项目。
报告预计，下半年中国经济有望保持平稳增长，电力消费需求有望稳中有升。预计全年全社会用电量5.63-5.69万亿千瓦时、同比增长5.5-6.5%；预期5.66万亿千瓦时、同比增长6.0%左右，其中下半年增长6.5%左右、增速前低后高。
这低于年初预测的全年6.5-7.5%增速，亦逊于去年全年7.5%的增长水平。
从用电量增速月底变化来看，今年一、二季度同比分别增长5.4%和5.2%；二季度各月增速分别为4.6%、5.3%和5.9%，呈逐月回升态势。
中电联报告指出，应加快建立独立的输配电价机制，输配电价采用过网费模式，平均输配电价由平均销售电价扣除政府性基金及附加、线损折价和平均上网电价形成。
而近年来新开工规模不足，水电和核电投资持续大幅下降，电源在建规模不足，将可能导致“十三五”期间再次出现电力供应紧张。为此，中电联建议，尽快核准开工一批大型水电、核电等重点电源项目，增加优质电源在建规模。
同时要加快跨区跨省输电通道建设，尽快核准建设大型风电、太阳能基地以及西南水电基地的外送通道；并加大财政资金对农网发展支持力度，加快配电网建设及智能化升级。（完）
欲览报告全文，请点击中电联网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5