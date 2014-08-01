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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 08:41 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月1日-8月8日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 
 日期   时间    国家   规模        发行细节
 8/4    1350    法国               标售国库券(BTF)
 8/5            日本               标售10年期公债
 8/6            德国   30亿欧元    标售五年期联邦债券
 8/6            英国               标售2019年到期指数关联债
                                   券
 8/6            日本               标售六个月期贴现国库券
 8/7    0950    法国               标售长期政府债券(OAT)
 8/7            西班               标售债券
                牙                 
 8/7            日本               提高流动性标售
 8/7            日本               标售三个月期贴现国库券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     
    

 (编译 王兴亚；审校 白云)
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