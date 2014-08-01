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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 08:54 BJT

全球金市：金价接近六周低位，料连续第三周下跌

周四数据显示，美国第二季劳工成本创下逾五年半以来最大增幅，增强美国经济前景。 该数据对金价造成打压。

投资者现在等待美国非农就业数据，以寻找关于经济的进一步线索，同时继续关注中东和乌克兰的地缘政治紧张局势。

实货市场对金价的支撑同样疲弱。美国7月金币销售较前月下降约40%，因经济的稳固表现大大制约了黄金需求。

一家领先的贵金属咨询机构称，中国第二季黄金首饰需求八年来首次下降，全年需求可能减少达20%。

印度正竭力打击新形式的黄金走私，担心走私可能导致黄金非法进口加速。(完)

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(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 孙茉莉/张涛)
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