《台湾重要政经日程》--8月1日

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
===================今日重要政经消息=============================
8/1(五)
--09:00 立法院院会。
--10:00 汇丰公布台湾7月制造业采购经理人指数(PMI)，上月为54.0。
--10:00 中华经济研究院发布7月台湾制造采购经理人指数。
--12:30 台湾央行标售一年期定存单，金额1,200亿台币。
--15:00 台湾设计展开幕。
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8/5(二)
--08:30 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增1.64%。 *--14:00 中信金控 举行投资人说明会。
--16:10 央行公布7月末外汇存底，上月底为4,234.54亿美元。
8/7(四)
--16:00 财政部公布7月出口金额，上月年增率为1.2%。
--宏基 业绩说明会。
8/8(五)
--12:30 台湾央行标售两年期定存单，金额为200亿台币。
8/11(一)
--14:30 和硕 投资人说明会。
8/13(三)
--12:30 央行代财政部标售103/8期国库券，金额预定200亿台币，天期为182天。
*8/15(五)
--17:00 主计总处公布第二季GDP统计值，概估值为成长3.84%。
8/20(三)
--16:00 经济部公布7月外销订单，上月年增率为10.6%。
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
8/22(五)
--8:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.97%。
8/25(一)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数，上月年增率为8.63%。
--16:10 央行公布7月M2年增率，上月为年增5.74%。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5