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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 08:57 BJT

《台湾重要政经日程》--8月1日

===================今日重要政经消息=============================

8/1(五)

--09:00 立法院院会。

--10:00 汇丰公布台湾7月制造业采购经理人指数(PMI)，上月为54.0。

--10:00 中华经济研究院发布7月台湾制造采购经理人指数。

--12:30 台湾央行标售一年期定存单，金额1,200亿台币。

--15:00 台湾设计展开幕。

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8/5(二)

--08:30 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增1.64%。 *--14:00 中信金控 举行投资人说明会。

--16:10 央行公布7月末外汇存底，上月底为4,234.54亿美元。

8/7(四)

--16:00 财政部公布7月出口金额，上月年增率为1.2%。

--宏基 业绩说明会。

8/8(五)

--12:30 台湾央行标售两年期定存单，金额为200亿台币。

8/11(一)

--14:30 和硕 投资人说明会。

8/13(三)

--12:30 央行代财政部标售103/8期国库券，金额预定200亿台币，天期为182天。

*8/15(五)

--17:00 主计总处公布第二季GDP统计值，概估值为成长3.84%。

8/20(三)

--16:00 经济部公布7月外销订单，上月年增率为10.6%。

--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。

8/22(五)

--8:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.97%。

8/25(一)

--16:00 经济部公布7月工业生产指数，上月年增率为8.63%。

--16:10 央行公布7月M2年增率，上月为年增5.74%。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

9/23(二)

--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。

注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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