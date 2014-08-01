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市场报道 | 2014年 8月 1日 星期五 09:11 BJT

企业并购：法巴以3.54亿欧元收购德国网络券商DAB

路透米兰/巴黎7月31日 - 法国巴黎银行 周四投资3.54亿欧元(合4.74亿美元)收购德国网络券商DAB Bank AG ，巩固其在德国网络证券行业的地位。

法国巴黎银行表示，此次收购将使其客户群增加一倍至140万。目前法巴在德国已拥有Cortal Consors在线平台。

法巴同意每股支付4.78欧元，对DAB的整体估值为4.35亿欧元。周四DAB股票在法兰克福股票交易所收高10.7%，报4.7欧元。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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