企业并购：法巴以3.54亿欧元收购德国网络券商DAB

《汇市简讯》澳元如继续上行，0.76美元处的卖单或构成阻力
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)
路透米兰/巴黎7月31日 - 法国巴黎银行 周四投资3.54亿欧元(合4.74亿美元)收购德国网络券商DAB Bank AG ，巩固其在德国网络证券行业的地位。
法国巴黎银行表示，此次收购将使其客户群增加一倍至140万。目前法巴在德国已拥有Cortal Consors在线平台。
法巴同意每股支付4.78欧元，对DAB的整体估值为4.35亿欧元。周四DAB股票在法兰克福股票交易所收高10.7%，报4.7欧元。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。