版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 08:57 BJT

香港个股：数码通预计去年度净利最多跌40%，因手机业务利润减少

路透香港8月1日 - 香港主要流动电讯商数码通 周五预警去年度净利按年下跌35-40%，因手机业务利润减少以及开支增加，反映出香港流动电讯市场更趋饱和。

这家属于新鸿基地产 旗下企业在联交所一份声明中称，预计截至今年6月底止财年全年净利下跌35-40%，上年同期净利为8.43亿港元。

数码通表示，“尽管本地流动服务收入按年录得轻微增长，惟该增长不足以抵销手机业务盈利下跌，以及因推出4G网络及为切合客户用量增长而投资之一般性容量提升所引致之经营开支及折旧上升。”

香港电讯 此前完成收购澳洲Telstra 香港合资公司CSL，一跃而成香港最大流动电讯商，令市场竞争格局出现巨大变化。据本地报章此前报导，数码通决定重投家居宽频市场，破天荒向另一电讯商香港宽频租用光纤网络，再以自家品牌转售服务，冀开拓新收入来源。

数码通周四收报11.26港元，过去一个月及三个月分别累计升逾15%及40%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐