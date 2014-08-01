《中国报摘》--其他报纸重要消息8月1日

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
**上海证券报**
--中国电力企业联合会发布报告认为，下半年全社会用电需求增速稳中有升，增速将在6.5%左右。此外，针对水电、火电和核电完成投资同比继续负增长的情况，中电联还建议增加在建电源规模。
--记者获悉，近日葛洲坝集团公司与香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司（HKND集团）及关联方签署战略合作备忘录，就尼加拉瓜运河项目相关工程建设及资本层面的合作取得共识。
**第一财经日报**
--浙江省银监局公布的数据显示，今年上半年，浙江不良贷款余额达到1,356亿元人民币，较年初增加156.7亿元。
**21世纪经济报道**
--记者获悉，山东晨曦集团、山东万达集团、山东天弘化学公司、山东汇丰石化集团和唐山渤海石油五家企业将有望成为获得原油进口权的试点单位，这五家公司也是目前国内规模最大的民营石油公司。
**东方早报**
--青岛国土资源和房屋管理局宣布，放开青岛市限购政策，仅对部分区域面积在144平方米以下的住房执行限购政策。
**人民日报**
--中国民航局宣布，8月1日起，民航对华东和中南地区部分机场实施的航班调减措施取消，上述机场运行恢复正常。
**金融时报**
--中国银行 和农业银行 决定从8月1日起免收和取消部分收费，包括小微企业融资服务费及小额账户管理费等。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5