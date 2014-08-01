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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 08:47 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月1日

**上海证券报**

--中国电力企业联合会发布报告认为，下半年全社会用电需求增速稳中有升，增速将在6.5%左右。此外，针对水电、火电和核电完成投资同比继续负增长的情况，中电联还建议增加在建电源规模。

--记者获悉，近日葛洲坝集团公司与香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司（HKND集团）及关联方签署战略合作备忘录，就尼加拉瓜运河项目相关工程建设及资本层面的合作取得共识。

**第一财经日报**

--浙江省银监局公布的数据显示，今年上半年，浙江不良贷款余额达到1,356亿元人民币，较年初增加156.7亿元。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，山东晨曦集团、山东万达集团、山东天弘化学公司、山东汇丰石化集团和唐山渤海石油五家企业将有望成为获得原油进口权的试点单位，这五家公司也是目前国内规模最大的民营石油公司。

**东方早报**

--青岛国土资源和房屋管理局宣布，放开青岛市限购政策，仅对部分区域面积在144平方米以下的住房执行限购政策。

**人民日报**

--中国民航局宣布，8月1日起，民航对华东和中南地区部分机场实施的航班调减措施取消，上述机场运行恢复正常。

**金融时报**

--中国银行 和农业银行 决定从8月1日起免收和取消部分收费，包括小微企业融资服务费及小额账户管理费等。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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