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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 09:10 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.87%，上日加权利率4.0205%

路透上海8月1日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.87%，上日该期限加权平均利率为4.0205%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.87% 4.12% 4.0205%

周四银行间市场质押式回购总成交金额8,928.73亿元，较上日的8,914.55亿元略增；其中，隔夜品种成交7,538.21亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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