港报财经评论：美国退市照剧本上演--信报8月1日

美国退市照剧本上演/习广思

股票只要有故事有概念，估值再贵也有人买，中资股便是一例。A股低残，长期未能吸引到投资者上船，但自国企改革、“沪港通”推出后，新概念形成，改革至今做了些什么并非重点，反而值得注意的是这批低效率公司有了转变的希望。“沪港通”未开车已有炒作，溢价差异、北水南水打通成为憧憬因素，实际作用仍是未知数，但起码投资市场有了新憧憬。

有基金经理更笑言，这一切要多得李克强。目前买股票要看李克强的贴士，他3月底暗示在必要时推出政策刺激经济，令中资股从低位反弹，6月的贴士利好水务、物流；访英时再放贴士，利好高铁、核能设备；近期到云端计算行业，与贴士相关的中资股均当炒。

港股应调未调，恒指昨天早段见回吐，由多只重磅蓝筹获利和震仓主导，午后A股升幅扩大，恒指八连升，但动力转弱，短期有机会先回吐及整固。无论是恒指蓝筹或大市，资金买落后为主，金属股跟A股回升，紫金 成为焦点，落后航运股、濠赌股均有升幅。恒指昨天收报24,756点，7月累升6.7%，应该为不少上半年死守的投资者争取到表现。8月是传统淡季，升势能否持续，投资者不宜过于乐观。

港交所 近两周急涨，周三开始见获利回吐。瑞银认为，投资者对“沪港通”看法正面，事实上，港交所每股盈利已被高估，市场预期该股今明两年每股盈利可提高5%至10%是太乐观；因此，该行把港交所列入港股“不喜爱股份”名单中。分析员属理性派，但股市投资者未必如此理性，在“沪港通”开车前夕，港交所仍有机会被视为最大受惠者，开车后，如果成交未配合，或者北水对港股反应冷淡，那才是回归理性的时候，随时出现反高潮情况。

中国放水、政策松绑，触发内房股连日上升，昨天见资金“翻叮”。限购令快名存实亡，有分析员预期，中国急速松绑，下半年楼价有望回升。大摩经济师乔虹认为，一旦按揭政策松动，楼价调整可能加快结束。早前市传上海按揭贷款打折95%。(B02)

过市策略考耐性/苏子

汇市目前的超低波幅环境，对于不少资本极多并以抢帽子（Scalping）交易策略炒作的人肉高频投资者而言，影响其实不是太大；但这是针对那些极度贴市而又专业的大手投资者，因为这些投资者唯一的工作便是在市场上以即市炒作赚钱，因此即使汇价只有数点子的波幅，他们亦不难以“密食当三番”的形式赚取可观的回报。

可惜，这种炒作方式其实并不适合市场上绝大部分的散户投资者，因为这种超短炒方式须要有超乎常人的心理质素。有炒作经验的人必会认同，炒作技术的重要性在整个过程中只占20%比率，余下80%比重便是炒作时的心态，特别是涉及到贪婪与恐惧的层面；然而，散户投资者却正正是难以操控个人的心态，结果往往会因为心理质素状态不佳而招致庞大损失！

因此，面对目前主要货币在突破主要阻力或支持位后，仍然可以保持着数十点子的低波幅的市况，散户投资者最好的策略，不是要学那些专业即市投资者般密密地炒作，反而应该要用惊人的耐性及一个较大的止蚀盘，采取过市的策略来捕捉某主要货币在周线图上某个波幅里的潜在利润。

例如，美元兑日圆自2月以来在100.73日圆至104.13日圆之间，一直处于横行上落闷局，散户投资者可以在101日圆附近建立美元兑日圆好仓，止蚀位设在100日圆心理关口以下，入市后，当汇价有多于100点子利润，便把止蚀位向上移高100点子，甚至变为止赚盘，并继续上望汇价挑战过去数月波幅顶部的104.13日圆阻力。此外，当入市及摆了止蚀盘后，便尽量远离市场，因为太贴市或会因为市场上的噪音或会胡乱作出平仓的决定，结果使可以赚大钱的仓位最终只能赚取到蝇头小利。

目前，美元兑日圆已经突破了7月3日的102.27日圆高位阻力，此高位已成为汇价回落时的重要支持位。对于已持有好仓的投资者而言，只要守稳此支持并突破103日圆阻力收市，预料上述的104.13日圆波幅顶部阻力顺利突破的机会甚高，而破位后将进一步挑战105日圆心理关口及上半年的105.44日圆高位。(B09)