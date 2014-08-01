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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 09:36 BJT

台湾热股：高雄严重气爆事件令塑化及化工股表现疲弱，仍待厘清责任

路透台北8月1日 - 台湾高雄周四深夜发生严重的气爆事故，造成至少20余人死亡。周五盘初塑化及化工相关类股表现皆相对疲弱。

中石化 开盘即告跌停，开盘后21分钟后，该股下跌4.49%报11.7台币；荣化 开盘亦告跌停报23.25台币；欣高天然气 则跌2.03%报40.95台币。

台股加权股价指数 则下跌0.44%，其中塑胶化工类指数 跌约0.63%；化学工业类指数 则下跌约1.2%。

针对台湾南部高雄市周四深夜瓦斯管线大规模爆炸，一些塑化业者周五上午纷纷厘清并非自家管线漏气造成灾难。

中石化、欣高瓦斯以及台湾公营的中油均表示，气爆事故并非自家的管线造成。

台湾消防署表示，周四晚间20时46分高雄市政府消防局获报前镇区凯旋三路与二圣路交岔口大范围疑似瓦斯外泄，但近午夜23时则发生多起爆炸火灾，影响范围约2至3平方公里。目前为止，气爆令死亡人数续增至24人。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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