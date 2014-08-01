台湾热股：高雄严重气爆事件令塑化及化工股表现疲弱，仍待厘清责任

《汇市简讯》澳元如继续上行，0.76美元处的卖单或构成阻力
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)
路透台北8月1日 - 台湾高雄周四深夜发生严重的气爆事故，造成至少20余人死亡。周五盘初塑化及化工相关类股表现皆相对疲弱。
中石化 开盘即告跌停，开盘后21分钟后，该股下跌4.49%报11.7台币；荣化 开盘亦告跌停报23.25台币；欣高天然气 则跌2.03%报40.95台币。
台股加权股价指数 则下跌0.44%，其中塑胶化工类指数 跌约0.63%；化学工业类指数 则下跌约1.2%。
针对台湾南部高雄市周四深夜瓦斯管线大规模爆炸，一些塑化业者周五上午纷纷厘清并非自家管线漏气造成灾难。
中石化、欣高瓦斯以及台湾公营的中油均表示，气爆事故并非自家的管线造成。
台湾消防署表示，周四晚间20时46分高雄市政府消防局获报前镇区凯旋三路与二圣路交岔口大范围疑似瓦斯外泄，但近午夜23时则发生多起爆炸火灾，影响范围约2至3平方公里。目前为止，气爆令死亡人数续增至24人。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。