港报财经评论：内银今轮升幅，未必如12年--经济日报8月1日

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
内银今轮升幅，未必如12年/林瑞芬
恒指昨收24,756，升0.1%，大市成交额开始进入整固争持状况。顺势整理上周以来升市，其中内银股为重磅值得加以分析。连升多日稍作休息，也是时候整理乐观的情绪，更为客观看升浪的事实。将今浪升市对比2012年，若市况重拾当年勇，国指下半年内还有近10%的反弹空间，而A股则有20%的反弹空间。惟上升背景始终不同，2012年中国内地狂洒银弹谷经济，而今浪非如此，经济的反弹动力不及前，但加添了沪港通的可能催化剂。
后市要推指数，自不然要留意内银股这类重磅股份。3月以来，如建行 由近5港元升至现近6港元水平，累计升幅20%；工行 同期累计升幅近23%，技术指标RSI已抽高到80水平之下，还有多少可涨？当想年，建行的反弹升浪幅度达43%，而工行达50%。要问今浪可否重复2012年反弹幅度，需要比较，两者背景有何不同？
平安证券刚整合报告总结，值得参考。总括现今中国内地的经济复苏动力、流动性放松空间以及行业盈利预期差弱于2012年底。中观发电量指数启示实体经济活力仍弱，虽然在今年3、4月以来出现了小幅反弹，但是整体折年率仍不到10%，与2012年反弹时期的20%，以及2013年8月高点35%附近仍有明显的差距，应该说趋势同但力度弱，这与中国刻意调经济结构有关。
其次，对比2012年，社融的同比增速在5、6月份见底，9月以及次年1月出现两波快速拉升达到阶段性的高点。目前的社融增速在6月也出现了较为明显的底部反弹，但整体水准仍然较12年当时的位置有较大的差距。今年进入二季度，由于经济下行压力加大，政府对全年M2维持在13%的监管水准有所放松，但考虑到M2已经逼近15%，更大规模的放水可能性在减弱。
无疑，央行近季的策略是定向宽松，这与调经济结构配合。三来，2012年，银行业的净利润增速仍维持在17%的高位水准，这相比目前银行的10%净利润明显要高得多。之后的两年中，银行净利润增速一直处于下行通道。2012年年中两次降息叠加利率市场化加速预期，使得当时市场对银行股当年的净利润增速持非常悲观的预期状态。(B05)
央行正回购，大市料整固/余少文
虽然A股反弹，但国企指数只能在高位徘徊，加上中国内地出现收水现象，大市短期或要继续整固，然后待中期业绩、7月数据等出笼，惟下半年升势仍未结束。中国内地股市昨日先跌后升，撑住国企指数在11,100点争持，全日升10点，收报11,130点，成交额降至166亿港元，只有半数主板H股可以随大市上升；而红筹指数升21点或0.5%，收报4,718点，成交额80亿港元。
认为大市要调整，主要是因为指数连升后，近期升势力度减弱，即使今日反弹也是成交缩减，连日在现水平又现好淡争持的“陀螺”，只是指数调整多少以及调整多久，有待观望。总认为大市如强势上扬，调整空间不会太大，投资者或要上调入市水平。
至于大市回落因素，担心是中国内地流动性略为收窄所致，因为人民银行上周暂停正回购后，今周重启，周二正回购规模有限，仍然维持放水情况，但昨日规模增加，影响料会增加，暂未对A股带来影响。央行昨日正回购额260亿人民币，是近一个半月来最多，如计入昨日到期的100亿人民币正回购，变相收水160亿人民币，是两个月来首次收水，似乎是回应第二季流动性宽松。
若然下周持续出现收水现象，小心A股要跌，H股又会受到拖累。当然，昨日正回购操作是14天，是三个半月以来首次用14天期限，或反映中国在逐步结束正回购操作。
7月经济数据今日开始披露，经济好转是预期的事，而业绩是另一个炒作空间，即使业绩欠佳，只要预期业绩可以回升，足以获投资者追捧，投资者也可以留意业绩见底股。如早前发出盈警的中海宏洋 ，中期业绩一如盈警，半年收入下跌1.4%至79亿港元，盈利跌31%至10.7亿港元，每股盈利0.471港元，每股中期息4仙，如以昨日收市价6.29港元计算，半年息0.6厘，吸引力有限。
尽管宏洋上半年投资物业重估金额大幅减少90%，减少近2.7亿港元，即使重估没有变化，宏洋半年盈利仍然要下跌。至于集团上半年合约销售额和销售面积亦跌，分别跌2.7%和0.4%至82.2亿港元和77.2万平方米，如以此计算，上半年楼宇销价平均售价是下跌。(B04)
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路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5