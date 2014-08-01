港报财经评论：内银今轮升幅，未必如12年--经济日报8月1日

内银今轮升幅，未必如12年/林瑞芬

恒指昨收24,756，升0.1%，大市成交额开始进入整固争持状况。顺势整理上周以来升市，其中内银股为重磅值得加以分析。连升多日稍作休息，也是时候整理乐观的情绪，更为客观看升浪的事实。将今浪升市对比2012年，若市况重拾当年勇，国指下半年内还有近10%的反弹空间，而A股则有20%的反弹空间。惟上升背景始终不同，2012年中国内地狂洒银弹谷经济，而今浪非如此，经济的反弹动力不及前，但加添了沪港通的可能催化剂。

后市要推指数，自不然要留意内银股这类重磅股份。3月以来，如建行 由近5港元升至现近6港元水平，累计升幅20%；工行 同期累计升幅近23%，技术指标RSI已抽高到80水平之下，还有多少可涨？当想年，建行的反弹升浪幅度达43%，而工行达50%。要问今浪可否重复2012年反弹幅度，需要比较，两者背景有何不同？

平安证券刚整合报告总结，值得参考。总括现今中国内地的经济复苏动力、流动性放松空间以及行业盈利预期差弱于2012年底。中观发电量指数启示实体经济活力仍弱，虽然在今年3、4月以来出现了小幅反弹，但是整体折年率仍不到10%，与2012年反弹时期的20%，以及2013年8月高点35%附近仍有明显的差距，应该说趋势同但力度弱，这与中国刻意调经济结构有关。

其次，对比2012年，社融的同比增速在5、6月份见底，9月以及次年1月出现两波快速拉升达到阶段性的高点。目前的社融增速在6月也出现了较为明显的底部反弹，但整体水准仍然较12年当时的位置有较大的差距。今年进入二季度，由于经济下行压力加大，政府对全年M2维持在13%的监管水准有所放松，但考虑到M2已经逼近15%，更大规模的放水可能性在减弱。

无疑，央行近季的策略是定向宽松，这与调经济结构配合。三来，2012年，银行业的净利润增速仍维持在17%的高位水准，这相比目前银行的10%净利润明显要高得多。之后的两年中，银行净利润增速一直处于下行通道。2012年年中两次降息叠加利率市场化加速预期，使得当时市场对银行股当年的净利润增速持非常悲观的预期状态。(B05)

央行正回购，大市料整固/余少文

虽然A股反弹，但国企指数只能在高位徘徊，加上中国内地出现收水现象，大市短期或要继续整固，然后待中期业绩、7月数据等出笼，惟下半年升势仍未结束。中国内地股市昨日先跌后升，撑住国企指数在11,100点争持，全日升10点，收报11,130点，成交额降至166亿港元，只有半数主板H股可以随大市上升；而红筹指数升21点或0.5%，收报4,718点，成交额80亿港元。

认为大市要调整，主要是因为指数连升后，近期升势力度减弱，即使今日反弹也是成交缩减，连日在现水平又现好淡争持的“陀螺”，只是指数调整多少以及调整多久，有待观望。总认为大市如强势上扬，调整空间不会太大，投资者或要上调入市水平。

至于大市回落因素，担心是中国内地流动性略为收窄所致，因为人民银行上周暂停正回购后，今周重启，周二正回购规模有限，仍然维持放水情况，但昨日规模增加，影响料会增加，暂未对A股带来影响。央行昨日正回购额260亿人民币，是近一个半月来最多，如计入昨日到期的100亿人民币正回购，变相收水160亿人民币，是两个月来首次收水，似乎是回应第二季流动性宽松。

若然下周持续出现收水现象，小心A股要跌，H股又会受到拖累。当然，昨日正回购操作是14天，是三个半月以来首次用14天期限，或反映中国在逐步结束正回购操作。

7月经济数据今日开始披露，经济好转是预期的事，而业绩是另一个炒作空间，即使业绩欠佳，只要预期业绩可以回升，足以获投资者追捧，投资者也可以留意业绩见底股。如早前发出盈警的中海宏洋 ，中期业绩一如盈警，半年收入下跌1.4%至79亿港元，盈利跌31%至10.7亿港元，每股盈利0.471港元，每股中期息4仙，如以昨日收市价6.29港元计算，半年息0.6厘，吸引力有限。

尽管宏洋上半年投资物业重估金额大幅减少90%，减少近2.7亿港元，即使重估没有变化，宏洋半年盈利仍然要下跌。至于集团上半年合约销售额和销售面积亦跌，分别跌2.7%和0.4%至82.2亿港元和77.2万平方米，如以此计算，上半年楼宇销价平均售价是下跌。(B04)