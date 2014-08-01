中国汇市：人民币兑美元开盘报6.1750元，上日收报6.1747元

更新版 1-中国汇市：人民币震荡近收平，法国大选投票在即部分头寸离场

* 人民币日内震荡近收平，中间价小贬 * 法国大选投票在即，部分自营头寸离场 * 短期汇价料仍不会脱离区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京4月21日 - 人民币兑美元即期周五震荡近收平，中间价则小贬。交易员称，由 于周末法国将举行大选且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头；今日离在岸 汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。 他们并指出，由于前期英国脱欧、美国大选民调均出现明显偏差，因此市场也担忧法国大选民调的准确性 。最近三个月人民币汇率双向波动明显分化市场预期，大行针对实需提供的美元流动性压力有限。 “上午大行有些结汇，所以升值了一波；下午来了一波客盘购汇，就对冲掉了。”一中资行交易员表示。 她并表示，最近中间价和市场成交的自觉性来看，即期汇市比较稳，能不能突破区间，主要还是看法国大 选等欧洲风险事件，和美国未来加息的频率。 全球汇市方面，欧元周五在欧洲早盘小涨，但仍比本周高点低近0.01美元，投资者已经做好准备迎接周日 法国大选的第一