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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 09:10 BJT

芝加哥期市：大豆期价受供应充裕预期拖累下滑，或连续第二周收跌

美国农业部周四公布，最近一周旧作大豆出口销售18.74万吨，接近预估区间10-20万吨的高端。

新作大豆出口销售127万吨，高于预期。

农业部还公布，最近一周小麦出口销售80.1万吨，超出市场预期。

作物巡视人员周四表示，加拿大西部春小麦和硬质小麦今年单产可能从去年高位回落，但依然充足的产量应会部分抵消受水灾影响的农场的损失。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 532.50 2.25 +0.42% +1.00% 551.23 46

CBOT玉米 368.00 1.00 +0.27% -0.94% 398.25 24

CBOT大豆 1078.75 -3.25 -0.30% -0.23% 1125.00 44

CBOT稻米 $12.99 $0.00 +0.00% -1.10% $13.33 36

美国原油 $97.86 -$0.31 -0.32% -2.40% $103.11 19

汇率

欧元/美元 $1.339 $0.000 +0.02% -0.04%

美元/澳元 0.930 0.001 +0.09% -0.28%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 石冠兰/王兴亚；审校 郑茵/于春红)
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