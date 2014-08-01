芝加哥期市：大豆期价受供应充裕预期拖累下滑，或连续第二周收跌

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
美国农业部周四公布，最近一周旧作大豆出口销售18.74万吨，接近预估区间10-20万吨的高端。
新作大豆出口销售127万吨，高于预期。
农业部还公布，最近一周小麦出口销售80.1万吨，超出市场预期。
作物巡视人员周四表示，加拿大西部春小麦和硬质小麦今年单产可能从去年高位回落，但依然充足的产量应会部分抵消受水灾影响的农场的损失。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 532.50 2.25 +0.42% +1.00% 551.23 46
CBOT玉米 368.00 1.00 +0.27% -0.94% 398.25 24
CBOT大豆 1078.75 -3.25 -0.30% -0.23% 1125.00 44
CBOT稻米 $12.99 $0.00 +0.00% -1.10% $13.33 36
美国原油 $97.86 -$0.31 -0.32% -2.40% $103.11 19
汇率
欧元/美元 $1.339 $0.000 +0.02% -0.04%
美元/澳元 0.930 0.001 +0.09% -0.28%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 石冠兰/王兴亚；审校 郑茵/于春红)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)