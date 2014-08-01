港报社评：联储局加息东风已备，金融风险跌宕--信报8月1日

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
美国联邦储备局香港时间昨天凌晨发表的议息声明对经济前景看法较前乐观，加上声明出炉前数小时，美国公布的第二季经济增长达4%，比市场预期的3%为佳，令加息的预期升温，联邦基金利率反映明年9月加息半厘的机会率，由7月初的78%，升至最新的87%。
美国次季经济增长达4%，期内家庭开支增长由1.2%加速至2.5%，虽然有指次季库存大增，贡献GDP达1.66%，本季可能无以为继，但在就业情况持续好转下，过去5个月，新增职位每月均逾二十万个，加上工资增长，私人消费获得支持，最终企业投资趋升，引发良性循环，提高了经济增长的可持续性。
美国经济的复苏势头明显，加息只是迟早问题，至于加息的启动时间及步伐，仍有不少变数，相信联储局作出决定前也要考虑以下几点因素:
一、环球经济的复苏并不如美国，特别是日本和欧洲，近期数据均显示经济动力减弱，中国经济次季虽然较首季略好，但改革过程中，前景仍充满不明朗。
二、一旦展开加息周期，资金势将在全球市场及各类资产之间进行大规模调动，期间国际资本流动所引发的金融动荡是不能忽视的，本月美国国库券的价格已连跌2个月，债券牛市终结之声不绝，更令市场忧虑的是流通性不高的高息债券，经多年上升，今年回落颇急，当投资者清货，很易引发走火警式抛售，危及金融市场稳定。
三、当短息不再是零，多年来停泊在银行体系的资金可能会另谋出路，令银行存款减少。英国《金融时报》昨天报道，业界估计明年下半年加息周期展开及联储局逐渐缩减资产负债表时，将有万亿美元存款流失，其中，摩根大通就预期该行会有千亿美元资金自货币基金流出，另觅较高息的出路。
5年的低息环境，无论是投资者抑或金融机构已基本上习以为常，一旦联储局展开加息周期，过去五年被视为「正常」的做法可能忽然逆转，对金融市场势必带来重大考验甚至震荡，这大概是联储局的货币政策不能急转弯的原因，起码在言论上仍要安抚市场。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5