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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 09:12 BJT

金属期市：铜价下跌，市场静候稍晚公布的经济数据

LME三个月期锌 下滑0.6%至每吨2,346.25美元。期锌7月表现可圈可点，累计上涨6.5%。

阿根廷债券和股市，以及披索周四下滑，此前由于该国与钉子户债权人之间的谈判最后以失败告终，该国十二年来第二次发生违约。

亚洲股市周五下滑，但一些人士寄望中国制造业数据向好，从而有助于稳定投资者信心。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/孙茉莉; 审校 张荻/许娜)
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