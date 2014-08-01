港报社评：办一次真正游行，体现反占中民意--明报8月1日

保普选反占中大联盟乘势大搞作，发起8．17 和平普选大游行，不过筹划刚开始，即传出有大厦互助委员会主席以金钱利诱，招揽街坊参加游行的事。对此，大联盟不应以抹黑视之。建制阵营藉着反占中签名运动，在民衆动员初尝甜头，要办大游行再下一城，可以理解，一场社会动员势必大规模开展；建制阵营成员庞杂，已经发生过团体以不正当手法，包括派钱给活动参加者的情况，今次大游行若靠这样操作支撑，纸包不住火，必为外界所知，则大联盟在签名运动取得的成绩会大打折扣。

历来就政制争议，建制阵营在民意支持度一贯处于下风。今次政改，6．22 占中投票汇集得79 万票，接着的7．1 大游行，虽然与警方、学者统计的数字相差甚远，但是主办游行的民阵仍然声称有51 万人参加，泛民此际声势因而大涨。不过，今次建制阵营以反占中签名运动扭转局面，至今累计收集了逾100 万个签名，已超越占中投票。

建制阵营在历次政治议题的民意争夺中，罕有地处于较有利位置，应该珍惜。但是，放在建制阵营的行事框架检视8．17 游行，不能不使人看到又有犯错误的苗头。派钱办游行会使既有成果大打折扣，是愚蠢的做法。对8．17 游行，应该放开手，让市民按意愿选择是否参加，以真确体现民意；若对参加人数无信心，准备以派钱等不正当做法催谷，则这样的游行，不办也罢！(A04)