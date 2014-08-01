港报社评：办一次真正游行，体现反占中民意--明报8月1日

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
保普选反占中大联盟乘势大搞作，发起8．17 和平普选大游行，不过筹划刚开始，即传出有大厦互助委员会主席以金钱利诱，招揽街坊参加游行的事。对此，大联盟不应以抹黑视之。建制阵营藉着反占中签名运动，在民衆动员初尝甜头，要办大游行再下一城，可以理解，一场社会动员势必大规模开展；建制阵营成员庞杂，已经发生过团体以不正当手法，包括派钱给活动参加者的情况，今次大游行若靠这样操作支撑，纸包不住火，必为外界所知，则大联盟在签名运动取得的成绩会大打折扣。
历来就政制争议，建制阵营在民意支持度一贯处于下风。今次政改，6．22 占中投票汇集得79 万票，接着的7．1 大游行，虽然与警方、学者统计的数字相差甚远，但是主办游行的民阵仍然声称有51 万人参加，泛民此际声势因而大涨。不过，今次建制阵营以反占中签名运动扭转局面，至今累计收集了逾100 万个签名，已超越占中投票。
建制阵营在历次政治议题的民意争夺中，罕有地处于较有利位置，应该珍惜。但是，放在建制阵营的行事框架检视8．17 游行，不能不使人看到又有犯错误的苗头。派钱办游行会使既有成果大打折扣，是愚蠢的做法。对8．17 游行，应该放开手，让市民按意愿选择是否参加，以真确体现民意；若对参加人数无信心，准备以派钱等不正当做法催谷，则这样的游行，不办也罢！(A04)
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路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5