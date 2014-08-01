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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 09:47 BJT

中国货币市场：Shibor发布时间提前首日报价平稳，隔夜和七天均略跌

路透上海8月1日 - 周五为上海银行间同业拆放利率(Shibor)提前至9:30发布的首日，当日Shibor报价平稳，隔夜、七天和三个月品种均略跌，其中七天期跌幅稍大。

为进一步发挥Shibor对市场利率引导作用，中国货币网周四刊登新闻稿显示，自8月1日(周五)起将Shibor发布时间由上午11:30调整为上午9:30。

同时，简化Shibor报价期限品种，各报价行每交易日仅对隔夜、一周、两周、一个月、三个月、六个月、九个月和一年八个品种进行报价。

以下为今日Shibor以及银行间质押式回购利率最新报价：

北京时间9:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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Shibor

其中:隔夜 3.1960 3.2040 -0.80

七天 3.9070 3.9800 -7.30

三个月 4.7149 4.7215 -0.66

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1696 3.2325 -6.29

七天 3.8700 4.0205 -15.05

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Shibor以位于上海的全国银行间同业拆借中心为技术平台计算、发布并命名，是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。

上述Shibor报价团由包括工商银行 、招商银行 、北京银行 和国家开发银行 等18家商业银行组成。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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