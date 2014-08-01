中国货币市场：Shibor发布时间提前首日报价平稳，隔夜和七天均略跌

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透上海8月1日 - 周五为上海银行间同业拆放利率(Shibor)提前至9:30发布的首日，当日Shibor报价平稳，隔夜、七天和三个月品种均略跌，其中七天期跌幅稍大。
为进一步发挥Shibor对市场利率引导作用，中国货币网周四刊登新闻稿显示，自8月1日(周五)起将Shibor发布时间由上午11:30调整为上午9:30。
同时，简化Shibor报价期限品种，各报价行每交易日仅对隔夜、一周、两周、一个月、三个月、六个月、九个月和一年八个品种进行报价。
以下为今日Shibor以及银行间质押式回购利率最新报价：
北京时间9:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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Shibor
其中:隔夜 3.1960 3.2040 -0.80
七天 3.9070 3.9800 -7.30
三个月 4.7149 4.7215 -0.66
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.1696 3.2325 -6.29
七天 3.8700 4.0205 -15.05
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Shibor以位于上海的全国银行间同业拆借中心为技术平台计算、发布并命名，是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。
上述Shibor报价团由包括工商银行 、招商银行 、北京银行 和国家开发银行 等18家商业银行组成。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五