港报社评：迂回捐款奇怪，尚待议员释疑--星岛日报8月1日

壹传媒集团主席黎智英合共捐款数百万元予几位民主派立法会议员，议员却没有申报利益。有议员解释自己只是代政党或政治团体收款，没有个人得益；有议员乾脆否认收款。立法会除了透过议员个人利益监察委员会查个水落石出，还需要检讨申报利益制度的灰色地带，堵塞可能产生暗中利益输送的漏洞。

监察委员会跟进今次事件，回应得最爽快的是梁家杰议员，一早公开解释透过与郑宇硕开设联名户口，暂代真普选联盟收取黎智英捐款，在普选联注册后，已经把款项过户。他并且向委员会提交银行文件佐证。他认为毋须申报，原因是当中不涉及个人利益。

另一位议员李卓人则解释，是代工党收取款项，同样指自己不涉个人利益。梁国雄议员当初以秘密捐款为理由，不愿公开交代。另外两位议员涂谨申及毛孟静，则矢口否认有收取黎智英捐款。黎智英早前接受旗下传媒访问，被问及捐款给这两人时，则说「选举罗！」事件因此出现罗生门。

监察委员会现在要求几位议员作出书面交代。委员会如果发现他们有违利益操守，可以向立法会建议处分，按照情况的轻重，由训诫至暂停职务和权利不等。

此外，议员要求真普选，让泛民主派人士也有机会参选甚至当选，但是以他们处理政治捐款的神秘姿态，或者公私混淆，又怎能向市民保证所组成的执政团队廉正不柯？市民因此不仅希望查明个别事件真相，还希望改善整个制度。(A06)