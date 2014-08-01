港报社评：迂回捐款奇怪，尚待议员释疑--星岛日报8月1日

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
壹传媒集团主席黎智英合共捐款数百万元予几位民主派立法会议员，议员却没有申报利益。有议员解释自己只是代政党或政治团体收款，没有个人得益；有议员乾脆否认收款。立法会除了透过议员个人利益监察委员会查个水落石出，还需要检讨申报利益制度的灰色地带，堵塞可能产生暗中利益输送的漏洞。
监察委员会跟进今次事件，回应得最爽快的是梁家杰议员，一早公开解释透过与郑宇硕开设联名户口，暂代真普选联盟收取黎智英捐款，在普选联注册后，已经把款项过户。他并且向委员会提交银行文件佐证。他认为毋须申报，原因是当中不涉及个人利益。
另一位议员李卓人则解释，是代工党收取款项，同样指自己不涉个人利益。梁国雄议员当初以秘密捐款为理由，不愿公开交代。另外两位议员涂谨申及毛孟静，则矢口否认有收取黎智英捐款。黎智英早前接受旗下传媒访问，被问及捐款给这两人时，则说「选举罗！」事件因此出现罗生门。
监察委员会现在要求几位议员作出书面交代。委员会如果发现他们有违利益操守，可以向立法会建议处分，按照情况的轻重，由训诫至暂停职务和权利不等。
此外，议员要求真普选，让泛民主派人士也有机会参选甚至当选，但是以他们处理政治捐款的神秘姿态，或者公私混淆，又怎能向市民保证所组成的执政团队廉正不柯？市民因此不仅希望查明个别事件真相，还希望改善整个制度。(A06)
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路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5