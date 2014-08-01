港报社评：反“占中”网上签名，凝聚更大力量--文汇报8月1日

「保普选 反占中」大联盟的大签名行动，至今收集的实体签名已突破百万大关。大联盟昨日宣布如期于下月2日推出网上签名。大联盟至今已收集到过百万个实体签名，成为了市民展示反「占中」呼声的重要渠道。大联盟增设网上签名，不但方便未能亲到实体票站的人士表达声音，而且能方便身处内地及海外的港人发声，凝聚更大的力量，让反「占中」力量进一步扩大，阻止「占中」发生。尚未签名的市民应积极参与签名，共同展示反「占中」决心，守护香港家园。

反「占中」大联盟发起签名行动，是为了让香港民众有机会表达「保普选、反占中」的民意呼声。根据多日来的签名情况，签名行动在社会上一呼百应，各界别、跨阶层的人士都专程前往签名，不少签名站整日川流不息，反映沉默大多数对「占中」的强烈不满情绪。签名行动反应远超预期，反映市民希望凭藉签名凝聚力量，集腋成裘，向「占中」分子明确展示反「占中」的强大民意。

反「占中」大联盟强调，实体签名需市民出示身份证，网上签名亦要填写身份证号码及声明，不接受重复签名，系统并设有验证码防止网上签名重复。公众看到签名行动条理分明，真实可信，有助增强对签名行动的公信力和影响力。尚未签名的市民应该踊跃响应，透过街站或电子方式参与，让签名气势持续不断，让「占中」分子再不能对民意掩耳盗铃。(A03)