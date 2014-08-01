中国金融：去年信用卡逾期半年信贷增长过七成，互联网欺诈风险突出--报载

路透北京8月1日 - 中国银行业协会表示，去年信用卡信贷潜在风险有所上升，逾期半年未偿信贷较上年增长71.9%。其中，伪卡、虚假申请和互联网欺诈风险最为突出。

根据银监会《贷款风险分类指引》，本金或利息逾期贷款应至少归为银行五级贷款分类的关注类。

人民日报周五援引银行业协会在《中国信用卡产业发展蓝皮书（2013）》发布会上称，2013年，信用卡逾期半年未偿信贷总额为251.9亿元人民币，以年率计的当前损失率为0.78%，较去年同期有所增长。其中，2013年，互联网欺诈损失金额比上年增长23.4%，互联网欺诈损失占比为10.8%，比上年增长2.7个百分点。

“随着移动互联网技术发展，互联网支付和移动支付发展较快，互联网欺诈损失金额和占比也呈增长态势。”银行业协会指出。

银监会创新部主任王岩岫上日则表示，互联网金融是一个新的业态，对它要提高容忍度，也要结合互联网金融的特点给予相应的监管政策，要本着鼓励、创新、宽容、支持的态度。

此前银监会副主席阎庆民则指出，分行业看，批发零售业、制造业和信用卡是境内新增不良贷款的主要来源。

该份蓝皮书显示，截至2013年，中国信用卡累计发卡量达3.9亿张，比年初增长18.0%；交易总额为13.1万亿元，比上年增长30.9%。其中，累计激活卡量为2.3亿张，比上年增长21.5%，年底活卡率为57.8%。