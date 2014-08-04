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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 13:17 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月4日

路透上海8月4日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(8月4日-8月8日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
    暂无
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,639.5亿元人民币,详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
    发债主体     规模      期限       债券类型      缴款时间            备注
                (亿元)    

    江西省政府   143     5/7/10年    自发自还地方债 8/6-8/8
    财政部       280       7年        续发国债      8/7-8/11       今年第13期国债续发
    国开行       200   1/3/5/7/10年   固息增发债    周一
    农发行       100     3/5年        固息增发债    周一           第38、39期首次增发
    农发行        50       1年        固息增发债    周二           第36期二次增发
    工商银行     200      10年        二级资本债    周二           第5年末附有条件发行人赎回权
     
    进出口行     120     3/7年        固息金融债    周二           7年期为第30增发债
    国开行    至多200  3/5/7/10年     固息增发债    周四
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    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                   (亿元) 

    建设银行        固/浮次级债     150          上周六(8月2日)
    财政部          代发地方债      226.6        上周六(8月2日)
    中航工业集团    中期票据         60          周一
    财政部          固息国债        275.8        周三            

    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
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    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
       --           --          300       300
    =====================================================================================
    3.本周新股资金解冻
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    申购日  简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日
    
    7/30  禾丰牧业     8,000       5.88      0.511          828.2         1,639.5    8/4
    =====================================================================================(完)

 (整理 李宏薇/边竞；审校 吴芳/丁淑琴)
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