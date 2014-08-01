香港个股：绿地香港拟发行5亿美元三年期票据，息率4.375%

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透香港8月1日 - 中国房地产商绿地集团的香港分支--绿地香港 周五称，计划发行本金总额5亿美元于2017年到期之票据，息率为4.375%。
这是该公司此前公布设立20亿美元中期票据计划的一部分。其于联交所的声明称，经扣除应付包销佣金及其他开支，估计是次发行所得款项净额约4.93亿美元，将用作一般企业用途、发展国内项目及偿还现有债项。
票据的发行价为本金额99.307%，每半年支付一次利息，到期日为2017年8月7日。瑞信 、汇丰 、摩根士丹利 、中银国际及摩根大通 担任联席账簿管理人。
此前国际信用评级机构穆迪向绿地香港的中期票据发行计划授予暂行(P)Ba1高级无抵押债务评级，评级展望为稳定。穆迪的分析师称，预计绿地香港的主要信用指标在2014年将转弱，到2015年有所改善。
绿地香港周四收报3.85港元，过去一个月累计升逾14%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五