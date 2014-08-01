香港个股：绿地香港拟发行5亿美元三年期票据，息率4.375%

路透香港8月1日 - 中国房地产商绿地集团的香港分支--绿地香港 周五称，计划发行本金总额5亿美元于2017年到期之票据，息率为4.375%。

这是该公司此前公布设立20亿美元中期票据计划的一部分。其于联交所的声明称，经扣除应付包销佣金及其他开支，估计是次发行所得款项净额约4.93亿美元，将用作一般企业用途、发展国内项目及偿还现有债项。

票据的发行价为本金额99.307%，每半年支付一次利息，到期日为2017年8月7日。瑞信 、汇丰 、摩根士丹利 、中银国际及摩根大通 担任联席账簿管理人。

此前国际信用评级机构穆迪向绿地香港的中期票据发行计划授予暂行(P)Ba1高级无抵押债务评级，评级展望为稳定。穆迪的分析师称，预计绿地香港的主要信用指标在2014年将转弱，到2015年有所改善。

绿地香港周四收报3.85港元，过去一个月累计升逾14%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)