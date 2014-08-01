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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 09:32 BJT

星股业绩：星展银行上半年净利创纪录，第二季业绩优于预期

路透新加坡8月1日 - 新加坡最大的银行--星展银行 周五公布第二季净利增长9%，受贷款增长10%的扶助，且优于市场预期。

星展银行亦是东南亚最大的银行。该行上半年实现22亿坡元(17.6亿美元)净利，规模创纪录，其获利多数来自新加坡和香港。

星展银行第二季坏账拨备金额减少了48%，不像竞争对手大华银行 同期坏账拨备增加了一倍。

星展称，4-6月当季净利为9.69亿坡元，高于路透调查分析师预估均值9.48亿坡元，上年同期为8.87亿坡元。

星展银行股价今年的表现逊于大华银行，因市场担心星展持有的中国曝险会受到中国经济放缓，和2008年大规模刺激措施带来的债务遗留问题的影响。

星展的季度净利息收入跳增13%至15.57亿坡元。消费者贷款较上年同期增加了10%。

分析师预计未来几个月的贷款增幅将缩小，因为新加坡楼市在政府出台降温措施后放缓。

穆迪本月早前称，对新加坡银行业未来12个月至18个月的评级展望为“负面”，因为问题贷款料将增多。(完) (编译 白云; 审校 张荻)
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