全球农业：IGC上调2014/15年全球玉米和小麦产量预估

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
* 2014/15年全球玉米消费量料创纪录高位
* 俄罗斯、乌克兰小麦产量预估获上调
* 2014/15年全球大豆市场将“供应良好”
路透伦敦7月31日 - 国际谷物理事会(IGC)周四上调2014/15年全球玉米产量预估，以反映作物生长良好的情况，特别是美国的玉米产量预估。
IGC在月度最新报告中预计，今年全球玉米产量将为9.69亿吨，高于此前预计的9.63亿吨，略低于前一作物季创下的纪录高位9.74亿吨。
IGC将美国玉米产量预估上调300万吨，至3.53亿吨，仅略低于上一作物季创纪录高位的3.537亿吨。
其它产量预估得到上修的还包括印尼(从800万吨上调至900万吨)以及印度(从2,150万吨上调至2,200万吨)。
2014/15年玉米消费量料为创纪录的9.51亿吨，高于此前预计的9.50亿吨，以及前作物季的9.37亿吨。
IGC称，“肉类和淀粉需求强劲，以及价格较低且供应旺盛，应使饲料和工业消费量升至纪录新高。巨大的作物产量亦将提高粮食直接消费量，”
该机构将小麦产量预估从原先预计的6.99亿吨上调至7.02亿吨，但仍低于上一作物季产量7.10亿吨。
IGC称，上修小麦产量预估反映“俄罗斯和乌克兰冬小麦产量优于预期“。
俄罗斯小麦产量预计为5,500万吨，高于此前预估的5,100万吨，而且目前高于前一作物季的5,210万吨。
该机构将乌克兰小麦产量预估上调150万吨，至2,150万吨，略低于前一作物季的2,230万吨。
2014/15年全球大豆产量料为3.04亿吨，高于此前预计的3亿吨，且高于前一作物季的2.82亿吨。
IGC称，“由于美国大豆产量料将超过之前所有的纪录高位，目前预计南美产量亦会十分巨大，2014/15年全球大豆市场料将供应良好。”(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五