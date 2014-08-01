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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 10:25 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息8月1日

*明报：

--就《中国日报网》的报导指腾讯 主席马化腾已签字通过收购中国创新支付 ，后者发出通告否认。

*星岛日报：

--诺奇 董事会发现，董事长丁辉失踪前曾将公司户口内超过2.2亿元人民币款项转调，公司就事件向中国内地公安及香港警方报案。

*苹果日报：

--受投资物业公允值收益大减的影响，中国海外 旗下的中国海外宏洋 中期纯利下跌31.3%至10.74亿港元。

*东方日报：

--灯具生产商真明丽 宣布，清华同方 将认购其经扩大后股本超过30%的股权，因而须提出无条件强制性现金要约，有关要约的公布将尽快刊发。

*文汇报：

--中国男服品牌卡宾服饰 中期净利按年升47.1%，该公司主席杨紫明表示，虽然内地经济及消费市场相对过往较慢，但因内地城镇化发展迅速，卡宾主攻的二、三线城市对品牌男装需求日益增长。

*大公报：

--恒基兆业地产 以底价1.35亿港元收购九龙大角咀嘉善街一幢旧楼权业，令嘉善街及福泽街旧区重建项目得以启动，预计可在明年中以远期楼花方式销售。（完）

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