《香港报摘》--其他报纸重要消息8月1日

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
*明报：
--就《中国日报网》的报导指腾讯 主席马化腾已签字通过收购中国创新支付 ，后者发出通告否认。
*星岛日报：
--诺奇 董事会发现，董事长丁辉失踪前曾将公司户口内超过2.2亿元人民币款项转调，公司就事件向中国内地公安及香港警方报案。
*苹果日报：
--受投资物业公允值收益大减的影响，中国海外 旗下的中国海外宏洋 中期纯利下跌31.3%至10.74亿港元。
*东方日报：
--灯具生产商真明丽 宣布，清华同方 将认购其经扩大后股本超过30%的股权，因而须提出无条件强制性现金要约，有关要约的公布将尽快刊发。
*文汇报：
--中国男服品牌卡宾服饰 中期净利按年升47.1%，该公司主席杨紫明表示，虽然内地经济及消费市场相对过往较慢，但因内地城镇化发展迅速，卡宾主攻的二、三线城市对品牌男装需求日益增长。
*大公报：
--恒基兆业地产 以底价1.35亿港元收购九龙大角咀嘉善街一幢旧楼权业，令嘉善街及福泽街旧区重建项目得以启动，预计可在明年中以远期楼花方式销售。（完）
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台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 张亚璇; 审校 雷美珍/杨淑祯)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五