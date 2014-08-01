券商观点：中国央行下调正回购利率传递货币暂不会收紧信号--民生证券

路透北京8月1日 - 中国央行周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种，且中标利率降低10个基点。民生证券宏观研究院最新发布报告“抓住利率牛市的尾巴”对此进行解读。以下为该报告全文：

一、为什么是14天正回购而不是28天？

我们认为央行降低了正回购期限主要为了让公开市场操作更加短期化，旨在更灵活地调剂银行资金头寸的余缺。这样做的目的是因为央行对未来外汇占款是否会卷土重来仍存有疑虑。

上半年外需回暖而内需疲弱，贸易部门以外汇存款的形式积累了大量的外汇资产，主因是人民币汇率波幅扩大，人民币升值趋势不明朗，贸易部门暂缓结汇。但欧洲央行加大了宽松力度，采用了史无前例的负利率非常规化货币政策，新兴市场因此再受资金青睐，6月以来人民币汇率也明显升值。

在该背景下，央行为维持人民币汇率稳定，可能会被迫恢复对外汇市场干预，外汇占款重回基础货币投放渠道。因此，央行降低公开市场操作的短期化主因是为了应对外汇占款增量的不确定性。

二、为什么降低正回购利率？

一方面是为了响应李克强总理的号召降低实体经济的融资成本，另一方面也是因经济复苏基础不牢固，货币政策需要维持适度宽松。尽管PMI、工业增加值等宏观经济数据有所改善，但发电量、螺纹钢价格还有水泥价格等中观行业数据表现依旧疲弱。

此外，房地产仍然处于下降周期，进而会对房地产新开工、相关制造业还有私营部门均产生负面冲击，基建投资也会因房地产对土地财政贡献下降受到拖累。本次降低正回购利率仅起到货币暂不会收紧的信号作用，缓解金融机构对6月M2增速14.7%会导致货币政策转向的担忧。

考虑到下半年正回购到期余额仅千亿左右，若14%的M2增速是保增长前提条件，下半年基础货币将面临巨大的缺口。我们认为央行后续仍会通过PSL等“定向差别降息”降低实体融资成本，逆回购也会在合意的时候重启。

三、降低正回购利率能否降低融资成本？

实体经济“钱”不少，如果按全年M2增速14%和名义GDP增速9.5%估算，年底M2/GDP占比将超过200%。但实体经济融资成本依然维持高位，并且有愈演愈烈的趋势。

我们认为导致该现象的原因不在于流动性供给端，而在于流动性需求端。解铃还须系铃人，约束预算软约束部门的无效融资需求是解决融资成本高的核心。仅仅依赖通过降低利率进一步推动预算软约束部门被动加杠杆的行为只会使未来融资难的问题愈演愈烈。

四、对债券市场影响如何？

本轮市场的风格切换速度令人瞠目结舌，4月还在讨论银行惜贷和利率债的避险价值，5、6月低评级债和可转债开始上涨，7月股票市场大幅上涨。6月下旬开始的利率下行也令多数投资者猝不及防，但是没关系，在降低实体融资成本和经济内生下行压力仍未缓解的背景下，央行此次宽松给了投资者一次调整的机会。