更新版 1-中国数据：7月官方制造业PMI创逾两年新高，小企业回升明显成亮点

(新增更多细节和评论) * 7月官方制造业PMI创27个月高位 * 受生产和新订单指数加速上升推动 * 小企业回升明显成为亮点 路透北京8月1日 - 受新订单和生产指数双双加速增长推动，中国7月官方制造业PMI一 举创下27个月高位，表明制造业稳中向好的趋势更加明显，尤其小企业PMI回升明显成为亮 点。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国宏观经济先行指标--7 月官方制造业采购经理人指数(PMI) 升至51.7，优于路透预估中值51.4，且为 连续第五个月上升；并创2012年4月以来最高水准，当时为53.3。 “PMI比上月上升0.7个百分点，今年最大升幅和持续五个月的回升表明制造业稳中向好 的趋势更加明显，”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河对数据进行解读时称。 他并指出，小企业PMI为2012年4月以来首次回升至临界点以上，成为本月PMI的一个亮 点，表明国内出台的一系列扶持小微企业发展的政策措施初显成效，制造业小型企业生产经 营状况有所好转。 统计局新闻稿显示，7月新订单指数为53.6，比上月回升0.8个百分点，为2012年5月以 来的高点，市场内生动力有所增强；生产指数为54.2，比上月回升1.2个百分点，在市场需 求回暖的带动下连续三个月回升。 中国7月官方制造业PMI图表，请点选 link.reuters.com/cus52w 从出口情况看，7月新出口订单指数为50.8，比上月上升0.5个百分点，连续两个月在扩 张区间内回升，为2013年4月以来的高点，表明制造业出口形势继续回暖。 而从不同企业规模来看，大、中、小型企业PMI均位于临界点以上，其中大型企业PMI为 52.6，比上月上升1.1个百分点，连续三个月回升，对稳定和提升经济增长的作用突出；小 型企业PMI为50.1，为2012年4月以来首次回升至临界点以上；不过中型企业PMI为50.1，比 上月回落1.0个百分点，但仍是连续四个月位于临界点以上。 小企业回升明显，这也和更加侧重中小企业的汇丰(HSBC)中国7月制造业PMI表现一致。 上周出炉的汇丰初值数据升至52，创18个月高位。其终值数据定于今日稍晚北京时间9:45发 布。 **经济增长将呈现稳中略升** 赵庆河表示，大型企业PMI继续回升的同时，中型企业PMI有所回落，小型企业PMI虽然 回到临界点之上，但只有50.1，回升基础不牢固，后期走势仍需观察。 “下一步要继续加大落实已出台的支持实体经济发展的财政金融政策措施，消除影响政 策落地的体制机制障碍，逐步解决实体经济特别是小微企业融资贵、融资难的问题，夯实实 体经济稳定发展的基础，”他说。 从近期发布的经济数据看，二季度经济运行的状况好于一季度，特别是PMI连续回升， 企业信心有所增强。7月生产经营活动预期指数为55.3，高于上月0.5个百分点，连续三个月 回落后首现回升，表明制造业企业对未来一段时间的生产经营谨慎乐观。 物流与采购联合会特约分析师张立群也表示，大、中、小型企业PMI均已上升到50的景 气线以上，预示未来经济增长呈现稳中略升态势，而订单、库存、采购量等分项指数都有不 同幅度上升，表明经济增长由落转稳的态势已全面形成，预计未来还会继续保持一段时间。 周二召开的中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济 运行中的突出问题，更加注重定向调控。会议并强调，“中国发展必须保持一定速度，不然 很多问题难以解决。” 以下为中国7月官方制造业PMI分项数据详情： 指标 7月 6月 比上月 PMI 51.7 51 上升 生产指数 54.2 53 上升 新订单指数 53.6 52.8 上升 新出口订单指数 50.8 50.3 上升 积压订单指数 46.4 46.2 上升 产成品库存指数 47.6 47.3 上升 采购量指数 53 52 上升 进口指数 49.3 49.2 上升 购进价格指数 50.5 50.1 上升 原材料库存指数 49 48 上升 从业人员指数 48.3 48.6 下降 供应商配送时间指 50.2 50.5 下降 数 生产经营活动预期 55.3 54.8 上升 指数 （完） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)