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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 09:50 BJT

华泰长城期货：中国期指主力席位保持看多思路

以下内容节选自8月1日的《期货日报》：

周四，股指早盘低开振荡，午后快速上冲，再创阶段高点，突破2,350压力位，收盘涨幅近30点，但量能不增反降。期指方面，市场投资热情显着升温，成交量较前日增加7万手，多空对峙更是上升到另一个高度，总持仓创下历史第二高。央行公开市场十二周来首次净回笼110亿元，14天正回购中标利率下行释放宽松信号。同时，蓝筹股集体发力，估值修复行情继续推进。

主力席位持仓变化来看，周四多空前20席位持仓均有较大增仓，在主力合约上增持多单2,618手，增持空单2,154手。IF1408、IF1409、IF1412三份合约加总来看，共增加买单5,097手，增加卖单4,252手，多方略胜一筹。个别席位来看，周四共四家席位净持仓变化在1,000手以上。其中，总持仓排在第一位的中信期货席位增多减空净持仓增加3,374手，浙商期货和方正中期席位分别净增加多单1,307手和1,404手。上海东证期货席位净增加空单2,781手。总体来看，主力席位对期指保持着中线看多的思路。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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