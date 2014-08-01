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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 09:51 BJT

中国钢铁：今年上半年粗钢需求同比增0.4%--中钢协

路透北京8月1日 - 中国钢铁工业协会(CISA)周五表示，2014年前六个月，中国表观钢铁需求较上年同期增长0.4%，至3.76亿吨。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
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