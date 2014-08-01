期货日报：市场对中国油脂期货后市下跌空间普遍持谨慎态度

以下内容节选自8月1日的《期货日报》：

进入三季度以来，国内油脂市场“跌跌不休”，豆油、菜籽油均创出5年来新低，棕榈油虽然受到马盘利好支撑，但也已经跌至去年三季度低位。连创新低的油脂价格能否绝地反击？在期货日报统计的10家期货公司发布的下半年油脂油料市场研发报告中，3家看涨，2家看跌，5家看振荡。

在统计的期货公司2014年下半年研发报告中，方正期货、一德期货和国信期货维持价格或将触底反弹的观点。在2家看跌后市的期货公司中，长江期货和南证期货均给出了市场供给增加、油脂市场弱势依旧的观点。相对于上述5家期货公司多空分歧明显，宏源期货、金瑞期货、银河期货、光大期货、五矿期货则维持了底部弱势振荡的观点。

综合来看，尽管美国农业部6月全球农产品展望报告偏空，但近期市场下跌已经消化了利空因素，随着7-8月传统天气炒作周期来临，3家期货公司研究员认为油脂底部已经确立，后市可适当看“涨”。但市场对USDA报告的解读不尽相同，2家期货公司研究员认为后市豆类压力依旧，价格仍有可能继续向下寻求低点。但整体上，市场对油脂后市下跌空间普遍持谨慎态度，因此半数期货公司分析师维持底部振荡整理看法。(完)

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