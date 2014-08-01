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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 09:57 BJT

中航期货：沪锌中期向上行情将延续，利多因素接踵而至

以下内容节选自8月1日的《期货日报》：

虽然有色金属累计涨幅较大，高位回调风险显现，但本轮有色金属的轮番炒作并未终结，其中锌的表现可能优于其他品种。

　　根据国际铅锌研究小组的数据，1-5月，全球锌短缺19.4万吨，短缺量较1-4月扩大，而去年同期过剩3.8万吨。世界金属统计局的报告显示，1-5月全球锌从过剩转为短缺。今年以来，国内锌产量增速出现下滑。6月锌产量同比和累计同比增幅分别为7.1%和1.34%，较去年同期增幅明显下滑。而6月进口精锌矿数量虽然环比有所回升，但同比继续下滑。6月国内锌矿产量同比增速由负转正，但增速仍为近年低水平。

除了锌基本面的改善，近期出现了一些有利于锌未来消费的题材，比如柔性锌电池研发成功，未来有望替代铅酸蓄电池和锂电池。我们判断，锌中期向上行情将延续，但由于近期涨幅较大，行情会出现剧烈振荡，但下方16,000-16,200元/吨一线面临强劲支撑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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