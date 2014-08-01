版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 10:13 BJT

《全球市场》美股挫跌令亚股承压，但中国PMI数据强劲带来提振

所有关于美联储可能何时升息的传言在近几周都成为美元的利好。7月美元指数 累计上涨2%，月度表现为一年半以来最佳。

美元兑日圆 周五报102.86，此前触及四个月高点103.15。欧元兑美元 报1.3388，仍距离本周稍早所及的九个月低点1.3366不远。

就算投资者真的担心美国通胀率，但也没有在金市中体现出来，金价 跌至1,283.09美元，此前触及六周低位。

油价也在供应充足的迹象中下滑，这对于全球通胀和经济增长可能是好事。

美国原油 跌至3月以来最低，报每桶97.66美元左右，而布兰特原油 跌0.21美元，报105.81美元。布兰特原油7月跌逾6%，为2013年4月以来最大单月跌幅。(完) (编译 王兴亚/王丽鑫/李爽/石冠兰 审校 张涛/许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐