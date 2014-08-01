日本股市：早盘因担忧美国升息而下跌，但索尼和Panasonic表现抢眼

路透东京8月1日 - 日本股市日经指数周五早盘下跌，此前美国股市走势迟滞，因市场担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期更早升息，但索尼 和Panasonic Corp 业绩强劲，抑制了大盘跌势。

早盘中段，日经指数 跌0.3%，至15,581.03点，本周料将累计涨0.5%。

美国股市周四大跌，标普500指数今日跌幅为4月来最大，因经济数据引发投资者担心美联储升息可能较一些人预期的更早。美股7月下跌，为1月来首次月度收低。

“市场目前对美国利率前景非常敏感，”三井住友信托银行首席投资长Masashi Oda称，“美国数据引发美股获利了结，因为美国股市已处于纪录高位，而日本股市只是最近触及数月高点，因此目前可能是短期修正走势。”

他补充称，迄今日本企业公布的4-6月业绩提振了这样的预期：企业已经受住了消费税上调的影响。

索尼股价大涨6.5%，至4月底以来最高的1,887日圆，为交投第三热络的个股，此前其公布季度获利意外增加一倍。

Panasonic劲扬3.1%，至3月11日以来最高的1,296日圆，此前公布第一季营业利润增长28%，超出分析师预估，因市场对其汽车零部件和家居用品需求增长。

东证股价指数 跌0.4%，至1,284.70点，JPX-日经400指数 下滑0.4%，至11,688.52。(完)

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