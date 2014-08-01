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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 10:02 BJT

广发期货：上海螺纹钢期或在3,000元/吨一线完成筑底

以下内容节选自8月1日的期货中国网站：

前期，中央政府出台了系列“定向调控”、“微刺激”政策。在政策的作用下，宏观经济走势进一步好转，钢材需求也出现一定程度改善。虽然需求有所好转，但由于钢铁产量处于高位，钢厂出货难度加大，钢厂库存小幅反弹。中钢协数据显示，7月中旬重点钢铁企业旬末库存量为1,480.83万吨，较上一旬末增加33.49万吨。

钢厂存在可观利润，促使开工率持续走高，后期钢材供应压力较大。同时，钢厂在期货市场进行卖出保值的意愿强烈，螺纹上方面临明显阻力。但稳增长措施逐步落实，又抑制了螺纹下跌空间，螺纹钢期货或在3,000元一线完成筑底。需要注意的是，铁矿石市场是钢价反转向上的最大障碍之一。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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