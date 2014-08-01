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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 10:56 BJT

韩国经济：预计下半年出口将改善，但极为关切对中国出口下滑局面

路透首尔8月1日 - 韩国产业通商资源部周五表示，预计韩国2014年下半年出口将较上半年改善，因来自发达经济体的需求料上升，但韩国“极为关切”对中国出口下滑的情况。

产业通商资源部主管Kwon Pyung-oh还称，预计韩国对中国的石油化学品出口将在一段时间内保持疲软，这是因为中国自身的生产能力提升，而非需求下降。

他还称，政府最迟将在9月公布一系列提振对中国出口的举措。（完）

(编译 高琦 审校 白云)
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