韩国经济：预计下半年出口将改善，但极为关切对中国出口下滑局面

《汇市简讯》澳元如继续上行，0.76美元处的卖单或构成阻力
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)
路透首尔8月1日 - 韩国产业通商资源部周五表示，预计韩国2014年下半年出口将较上半年改善，因来自发达经济体的需求料上升，但韩国“极为关切”对中国出口下滑的情况。
产业通商资源部主管Kwon Pyung-oh还称，预计韩国对中国的石油化学品出口将在一段时间内保持疲软，这是因为中国自身的生产能力提升，而非需求下降。
他还称，政府最迟将在9月公布一系列提振对中国出口的举措。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。