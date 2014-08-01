葡萄牙金融：圣灵银行披露巨亏，或迫不得已需要国家援助

路透里斯本/伦敦7月31日 - 葡萄牙惟愿国内最大上市银行圣灵银行(BES)的财务和治理困境不再扩大的希望周四破灭，该行披露巨额损失，且可能存在违法行为，让投资者感到恐慌。

圣灵银行公布亏损36亿欧元，且覆盖创始人Espirito Santo家族企业曝险的拨备金高于预期，其股价受此影响暴跌42%。该行本想在不寻求国家援助的情况下进行募资，目前看来将成为一大艰巨的挑战。

葡萄牙央行已下令该行高层停职，但投资者担心可能还会有更多意想不到的情况浮出水面。

持有圣灵银行3.9%股份的巴西银行业者Banco Bradesco 周四称，它对圣灵银行增资没有“丝毫兴趣”。

葡萄牙内阁事务部长Luis Marques Guedes表示，担心圣灵银行及Espirito Santo家族持有的其他控股企业面临的危机，将妨碍葡国经济复苏。

“这么大的经济集团陷入严重困境，肯定会影响到整体经济，”Marques Guedes对记者表示，不过他称葡国经济应该会继续增长。

圣灵银行是金融危机期间唯一一家没有接受援助的葡萄牙银行。该行7月14日接受任命的新管理层希望仍不必接受援助。

周三，葡萄牙央行称，不管是哪家银行，只要有需要，都可以得到公共资金的帮助。葡萄牙今年5月结束国际纾困并致力于推动经济复苏，该国拥有64亿欧元资金，可用于帮助银行进行资本重组。

不过葡萄牙央行重申，更希望圣灵银行使用民间资本解决问题。截至6月底，圣灵银行的普通股本一级资本充足率只有5.0%，低于该国监管规定要求的最低水平7.0%。

圣灵银行没有说明计划募集多少资本。Banco BiG的分析师Joao Lampreia估计其可能需要约30亿欧元。(完)