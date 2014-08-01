台湾债市：五年券殖利率早盘趋跌，台股走低助益避险气氛

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北8月1日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周五早盘趋跌。台湾股市受高雄气爆事件及上日外资出现转空讯号影响走跌，资金避险气氛略助益台债市场。但交易商认为殖利率下档测试仍受考验，有效突破尚不容易。
交易商指出，台湾股市若持续下跌，不排除部分外资资金选择债市为资金避风港，但五年债殖利率短线突破区间的机会不大，主因交易员在中线升息预期变数未厘清前，不愿盲目追价，殖利率在近期1.15-1.20%的较大区间波动的看法没有改变，交投以短线小量抛补为主。
〞筹码相对集中，目前在1.17%附近抛补正常合理，后面要看股市表现。〞一位本地银行交易员说。
另一证券商交易员指出，外资选择台债暂时停泊避险并非稳定的资金来源，持续力道不强，本地券商跟进的机会不大，殖利率下行仍预料有调节卖压出笼。
市场人士亦认为，近期五年103/10殖利率上档1.20%出现支撑，下档则续待测试，由于今晚美国将发布7月非农就业数据，预估今日盘面交投将较冷清，殖利率将在1.165-1.18%小幅交投。
路透此前访查100位分析师预估中值显示，美国7月非农就业岗位增加23.3万。
美国公债价格周四大多持稳，收复稍早失地，因投资人在月底调整投资平衡，买入较低风险公债。指标10年期公债 收益率变动不大，报2.56%，稍早升至2.61%的7月8日来最高。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.165-1.18%
本地时间10:14时最新报价：
• 103/10期殖利率跌0.49基点报1.1720%。
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债价格趋稳，受月底需求带动
--《综述》随着劳动力市场趋紧，美国薪资成长加快
--韩国数据：7月CPI同比升幅略放缓，给央行提供足够空间降息
--台湾社会：高雄发生瓦斯管线连环气爆，石化业者纷厘清责任 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五