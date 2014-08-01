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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 10:23 BJT

台湾债市：五年券殖利率早盘趋跌，台股走低助益避险气氛

路透台北8月1日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周五早盘趋跌。台湾股市受高雄气爆事件及上日外资出现转空讯号影响走跌，资金避险气氛略助益台债市场。但交易商认为殖利率下档测试仍受考验，有效突破尚不容易。

交易商指出，台湾股市若持续下跌，不排除部分外资资金选择债市为资金避风港，但五年债殖利率短线突破区间的机会不大，主因交易员在中线升息预期变数未厘清前，不愿盲目追价，殖利率在近期1.15-1.20%的较大区间波动的看法没有改变，交投以短线小量抛补为主。

〞筹码相对集中，目前在1.17%附近抛补正常合理，后面要看股市表现。〞一位本地银行交易员说。

另一证券商交易员指出，外资选择台债暂时停泊避险并非稳定的资金来源，持续力道不强，本地券商跟进的机会不大，殖利率下行仍预料有调节卖压出笼。

市场人士亦认为，近期五年103/10殖利率上档1.20%出现支撑，下档则续待测试，由于今晚美国将发布7月非农就业数据，预估今日盘面交投将较冷清，殖利率将在1.165-1.18%小幅交投。

路透此前访查100位分析师预估中值显示，美国7月非农就业岗位增加23.3万。

美国公债价格周四大多持稳，收复稍早失地，因投资人在月底调整投资平衡，买入较低风险公债。指标10年期公债 收益率变动不大，报2.56%，稍早升至2.61%的7月8日来最高。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.165-1.18%

本地时间10:14时最新报价：

• 103/10期殖利率跌0.49基点报1.1720%。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债价格趋稳，受月底需求带动

--《综述》随着劳动力市场趋紧，美国薪资成长加快

--韩国数据：7月CPI同比升幅略放缓，给央行提供足够空间降息

--台湾社会：高雄发生瓦斯管线连环气爆，石化业者纷厘清责任 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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